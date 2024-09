Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Nachmittag fester

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Lucid. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 3,49 USD zu.

Die Lucid-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 3,49 USD. In der Spitze legte die Lucid-Aktie bis auf 3,49 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,49 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 555.007 Lucid-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 6,12 USD erreichte der Titel am 16.09.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Lucid-Aktie ist somit 75,47 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 24.04.2024 auf bis zu 2,30 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 34,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Lucid-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lucid am 05.08.2024 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,34 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lucid in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,95 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 200,58 Mio. USD im Vergleich zu 150,87 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Lucid wird am 05.11.2024 gerechnet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -1,169 USD je Lucid-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lucid-Aktie

Gewinne in New York: NASDAQ 100 steigt zum Ende des Montagshandels

Börse New York: NASDAQ 100 am Montagnachmittag im Plus

Optimismus in New York: NASDAQ 100 verbucht am Mittag Gewinne