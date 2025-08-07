Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Anleger schicken Lucid am Mittwochnachmittag auf rotes Terrain

Lucid im Fokus

Die Aktie von Lucid gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Lucid-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 2,25 USD.

Der Lucid-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 2,25 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Lucid-Aktie bis auf 2,23 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 2,29 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.609.289 Lucid-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 27.08.2024 auf bis zu 4,43 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Lucid-Aktie liegt somit 49,27 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,94 USD ab. Mit Abgaben von 13,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Lucid-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Lucid veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,28 USD gegenüber -0,34 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 259,43 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 29,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 200,58 Mio. USD in den Büchern standen.

Lucid wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 vorlegen.

In der Lucid-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,920 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

