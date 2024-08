Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Mittwochnachmittag leichter

So bewegt sich Lucid

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Lucid. Die Lucid-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 3,04 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 3,04 USD. Die Lucid-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 3,04 USD ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,06 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 433.357 Lucid-Aktien umgesetzt.

Bei 6,80 USD erreichte der Titel am 16.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Lucid-Aktie liegt somit 55,26 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.04.2024 bei 2,30 USD. Mit Abgaben von 24,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Lucid-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 05.08.2024 äußerte sich Lucid zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,34 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,40 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 32,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 200,58 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 150,87 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2024 terminiert.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --1,166 USD je Lucid-Aktie.

