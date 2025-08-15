Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Nachmittag mit KursVerlusten

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Lucid gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Lucid-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 2,18 USD.

Die Lucid-Aktie notierte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 2,18 USD. Die Lucid-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 2,17 USD ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 2,20 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.299.424 Lucid-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 4,43 USD erreichte der Titel am 27.08.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Lucid-Aktie ist somit 103,45 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 1,94 USD erreichte der Anteilsschein am 16.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lucid-Aktie mit einem Verlust von 11,03 Prozent wieder erreichen.

Lucid-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 05.08.2025 hat Lucid die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,28 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,34 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 259,43 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 200,58 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Lucid dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 präsentieren.

In der Lucid-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,920 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

