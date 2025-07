Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid zeigt sich am Dienstagnachmittag gestärkt

Kurs der Lucid

Die Aktie von Lucid gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 2,86 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Lucid nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 1,2 Prozent auf 2,86 USD. In der Spitze legte die Lucid-Aktie bis auf 2,96 USD zu. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 2,76 USD. Bisher wurden heute 5.341.987 Lucid-Aktien gehandelt.

Am 27.08.2024 markierte das Papier bei 4,43 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 54,99 Prozent könnte die Lucid-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,94 USD am 16.11.2024. Abschläge von 32,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Lucid-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lucid 0,000 USD aus.

Am 06.05.2025 hat Lucid in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,24 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,30 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 235,05 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 172,74 Mio. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.08.2025 erfolgen.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,904 USD je Lucid-Aktie belaufen.

