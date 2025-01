Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Freitagnachmittag im Aufwind

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Lucid gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Lucid legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,3 Prozent auf 2,76 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Lucid-Papiere um 15:53 Uhr 1,3 Prozent. Die Lucid-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 2,84 USD aus. Bei 2,77 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 1.732.696 Lucid-Aktien den Besitzer.

Am 27.08.2024 erreichte der Anteilsschein mit 4,43 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 60,62 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lucid-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,94 USD ab. Der derzeitige Kurs der Lucid-Aktie liegt somit 42,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Lucid seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Lucid am 07.11.2024. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,41 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Lucid ein Ergebnis je Aktie von -0,28 USD vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 200,04 Mio. USD – ein Plus von 45,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lucid 137,81 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.02.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 03.03.2026.

Experten gehen davon aus, dass Lucid im Jahr 2024 -1,189 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lucid-Aktie

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels fester

Freundlicher Handel: NASDAQ 100 in Grün

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 verbucht mittags Zuschläge