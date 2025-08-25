DAX24.180 -0,4%ESt505.388 -1,0%Top 10 Crypto15,40 -2,9%Dow45.264 ±-0,0%Nas21.477 +0,1%Bitcoin94.118 -0,8%Euro1,1653 +0,3%Öl67,43 -1,9%Gold3.385 +0,5%
So bewegt sich Lucid

Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid zeigt sich am Nachmittag gestärkt

26.08.25 16:10 Uhr
Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Lucid. Zuletzt ging es für das Lucid-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 3,6 Prozent auf 2,16 USD.

Die Lucid-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 3,6 Prozent auf 2,16 USD. Bei 2,17 USD markierte die Lucid-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 2,09 USD. Bisher wurden heute 1.796.795 Lucid-Aktien gehandelt.

Am 27.08.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,43 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lucid-Aktie derzeit noch 105,34 Prozent Luft nach oben. Bei 1,94 USD erreichte der Anteilsschein am 16.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lucid-Aktie 10,21 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Lucid am 05.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,28 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,34 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 259,43 Mio. USD – ein Plus von 29,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lucid 200,58 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Am 11.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,922 USD je Lucid-Aktie belaufen.

Tesla-Konkurrent Lucid strauchelt: Neuer SUV und Reverse-Aktiensplit sollen Investoren zurückgewinnen

Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie: VW und Renault setzen beim autonomen Fahren zum Überholen an

Lucid-Aktie in Rot: Tesla-Konkurrent Lucid verfehlt Ergebniserwartungen

