Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid präsentiert sich am Montagnachmittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Lucid. Das Papier von Lucid legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,5 Prozent auf 3,43 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 3,43 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Lucid-Aktie bei 3,43 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,41 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 441.559 Lucid-Aktien den Besitzer.

Am 01.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,75 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 125,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 2,30 USD erreichte der Anteilsschein am 24.04.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,09 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lucid-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Lucid-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lucid 0,000 USD aus.

Lucid ließ sich am 06.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,30 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,43 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,60 Prozent auf 172,74 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 149,43 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 05.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Lucid veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -1,084 USD je Lucid-Aktie.

