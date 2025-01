Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid zeigt sich am Nachmittag fester

So bewegt sich Lucid

Die Aktie von Lucid zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Lucid-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,7 Prozent auf 3,24 USD zu.

Die Lucid-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,7 Prozent auf 3,24 USD. Der Kurs der Lucid-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 3,28 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,22 USD. Von der Lucid-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.812.467 Stück gehandelt.

Am 27.08.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,43 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 36,79 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 16.11.2024 auf bis zu 1,94 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 40,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Lucid-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 07.11.2024 lud Lucid zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,41 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,28 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 200,04 Mio. USD – ein Plus von 45,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lucid 137,81 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 19.02.2025 terminiert.

Analysten gehen davon aus, dass Lucid 2024 einen Verlust in Höhe von -1,153 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

