Lufthansa Aktie News: Lufthansa macht am Donnerstagmittag Boden gut

Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:46 Uhr 1,1 Prozent auf 9,26 EUR. Im Tageshoch stieg die Lufthansa-Aktie bis auf 9,29 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,21 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 683.150 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Bei 11,16 EUR markierte der Titel am 07.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,51 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.07.2022 bei 5,31 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Verlust von 42,63 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 11,11 EUR je Lufthansa-Aktie an.

Lufthansa veröffentlichte am 03.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,39 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,49 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lufthansa im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,84 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7.017,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.363,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Lufthansa-Bilanz für Q2 2023 wird am 03.08.2023 erwartet. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 01.08.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Lufthansa-Gewinn in Höhe von 1,26 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

