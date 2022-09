Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Donnerstagnachmittag mit KursVerlusten

Die Lufthansa-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr um 3,0 Prozent auf 5,76 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Lufthansa-Aktie ging bis auf 5,69 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,86 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 3.325.044 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 7,92 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.02.2022). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,33 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,24 EUR am 26.11.2021. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,85 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,53 EUR für die Lufthansa-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Lufthansa am 04.08.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,22 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,90 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lufthansa im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 163,53 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8.462,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3.211,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2022 erfolgen. Lufthansa dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 02.11.2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 0,132 EUR je Lufthansa-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa-Aktie dreht ins Plus: Lufthansa geht bei ITA-Übernahme leer aus - Eurowings-Piloten sind zum Streik bereit

Lufthansa-Aktie stärker: Entscheidung über Ita-Verkauf an Lufthansa und MSC steht wohl bevor - Neues Boeing-Modell in der Lufthansa-Flotte

Lufthansa-Aktie sinkt dennoch: Lufthansa erhält ersten von 32 bestellten "Dreamlinern" von Boeing

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com