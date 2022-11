Lufthansa Aktie News: Lufthansa tendiert am Dienstagmittag schwächer

Die Lufthansa-Aktie musste um 12:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 6,93 EUR abwärts. Im Tief verlor die Lufthansa-Aktie bis auf 6,91 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.094.303 Lufthansa-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,92 EUR) erklomm das Papier am 17.02.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,51 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie. Bei 5,24 EUR fiel das Papier am 26.11.2021 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,69 EUR für die Lufthansa-Aktie aus.

Lufthansa gewährte am 27.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Lufthansa hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,68 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,90 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Lufthansa 10.068,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 213,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.211,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 03.03.2023 terminiert. Experten kalkulieren am 02.11.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von Lufthansa.

In der Lufthansa-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 0,313 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Analysten sehen bei Lufthansa-Aktie weniger Potenzial

Lufthansa-Aktie in Grün: Lufthansa und VC verhandeln über Tarife bei Eurowings Discover - Reaktivierung von Airbus A380

Lufthansa-Aktie tiefer: Lufthansa überprüft Iran-Flüge - Bernstein hebt Ziel für Lufthansa an - Lufthansa-Technik baut A320 zum Wasserstoff-Reallabor um

