Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag mit Einbußen

Die Aktie von Lufthansa gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 7,02 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die Lufthansa-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 7,02 EUR. Die Lufthansa-Aktie sank bis auf 6,94 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 6,96 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Lufthansa-Aktien beläuft sich auf 377.422 Stück.

Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 8,16 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 16,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,38 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Abschläge von 23,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,300 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,287 EUR je Lufthansa-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,72 EUR aus.

Lufthansa ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,74 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Lufthansa ein Ergebnis je Aktie von -0,61 EUR vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,13 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,39 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Lufthansa am 31.07.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Lufthansa ein EPS in Höhe von 1,02 EUR in den Büchern stehen haben wird.

