Lufthansa Aktie News: Lufthansa legt am Dienstagvormittag zu

Lufthansa im Fokus

Die Aktie von Lufthansa gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Lufthansa-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 7,16 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr wies die Lufthansa-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 7,16 EUR nach oben. Der Kurs der Lufthansa-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 7,18 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,13 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Lufthansa-Aktien beläuft sich auf 326.003 Stück.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,16 EUR an. Mit einem Zuwachs von 13,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 5,38 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 24,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,287 EUR. Im Vorjahr erhielten Lufthansa-Aktionäre 0,300 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,72 EUR je Lufthansa-Aktie aus.

Am 29.04.2025 hat Lufthansa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,74 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,61 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Lufthansa im vergangenen Quartal 8,13 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lufthansa 7,39 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Lufthansa am 31.07.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 30.07.2026 dürfte Lufthansa die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,02 EUR je Lufthansa-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

MDAX-Titel Lufthansa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Lufthansa-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Lufthansa-Aktie dennoch höher: Condor klagt gegen Lufthansa-Übernahme von ITA

Gefahr für Lufthansa: Condor bekämpft Ita-Übernahme mit Klage - Aktionäre aufgepasst