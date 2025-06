Lufthansa im Fokus

Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag fester

03.06.25 12:05 Uhr

Die Aktie von Lufthansa gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 7,15 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Lufthansa zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 7,15 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Lufthansa-Aktie bei 7,18 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,13 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.705.959 Lufthansa-Aktien umgesetzt. Am 06.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 8,16 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 14,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 5,38 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,70 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. 2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,300 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,287 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 6,72 EUR an. Am 29.04.2025 hat Lufthansa die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,74 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,61 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lufthansa in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,94 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,13 Mrd. EUR im Vergleich zu 7,39 Mrd. EUR im Vorjahresquartal. Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Lufthansa wird am 31.07.2025 gerechnet. Lufthansa dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 30.07.2026 präsentieren. Experten gehen davon aus, dass Lufthansa im Jahr 2025 1,02 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie MDAX-Titel Lufthansa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Lufthansa-Investition von vor 5 Jahren eingebracht Lufthansa-Aktie dennoch höher: Condor klagt gegen Lufthansa-Übernahme von ITA Gefahr für Lufthansa: Condor bekämpft Ita-Übernahme mit Klage - Aktionäre aufgepasst

