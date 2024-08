Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag tiefer

Aktie im Fokus

Die Aktie von Lufthansa gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Lufthansa-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 5,60 EUR.

Um 11:47 Uhr fiel die Lufthansa-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 5,60 EUR ab. Bei 5,58 EUR markierte die Lufthansa-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 5,62 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Lufthansa-Aktie belief sich zuletzt auf 1.682.297 Aktien.

Am 11.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 8,88 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 58,53 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 12.07.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,57 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,61 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,239 EUR. Im Vorjahr erhielten Lufthansa-Aktionäre 0,300 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 7,00 EUR für die Lufthansa-Aktie aus.

Am 31.07.2024 lud Lufthansa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,39 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,74 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lufthansa im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,58 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,01 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 9,39 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2024 erfolgen. Die Veröffentlichung der Lufthansa-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 04.11.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Lufthansa ein EPS in Höhe von 0,928 EUR in den Büchern stehen haben wird.

