Lufthansa Aktie News: Anleger schicken Lufthansa am Montagvormittag auf rotes Terrain

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 5,85 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Lufthansa-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:07 Uhr um 0,6 Prozent auf 5,85 EUR nach. Bei 5,85 EUR markierte die Lufthansa-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,90 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 122.984 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 06.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,59 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 46,70 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 5,38 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 8,00 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,236 EUR. Im Vorjahr erhielten Lufthansa-Aktionäre 0,300 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,86 EUR.

Am 31.07.2024 lud Lufthansa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,39 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Lufthansa ein EPS von 0,74 EUR je Aktie vermeldet. Lufthansa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,01 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2024 terminiert. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 04.11.2025.

Experten taxieren den Lufthansa-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,877 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa-Tochter: Streik bei Discover endet am Sonntagabend

August 2024: So haben Analysten ihre Einstufung der Lufthansa-Aktie angepasst

Börse Frankfurt in Grün: MDAX zum Handelsende im Plus