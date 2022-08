Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag nahe Vortagesniveau

Im XETRA-Handel kam die Lufthansa-Aktie um 03.08.2022 09:22:00 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 6,01 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Lufthansa-Aktie bei 6,02 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Lufthansa-Aktie bis auf 5,99 EUR. Mit einem Wert von 6,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 33.546 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 17.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,92 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 24,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 26.11.2021 Kursverluste bis auf 5,24 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lufthansa-Aktie 14,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,47 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lufthansa am 05.05.2022. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,49 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Lufthansa ein EPS von -1,25 EUR in den Büchern gestanden. Lufthansa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.363,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 109,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.560,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Lufthansa am 04.08.2022 vorlegen. Die Veröffentlichung der Lufthansa-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 01.11.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 0,023 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa-Aktie etwas höher: Verdi erwartet nach Warnstreik höheres Angebot - Lufthansa testet Umwelttarif in Skandinavien

So schätzen die Analysten die Zukunft der Lufthansa-Aktie ein

Lufthansa-Aktie trotzdem im Plus: Lufthansa-Piloten machen sich streikbereit - Kooperation mit Shell

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images