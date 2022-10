Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag mit negativen Vorzeichen

Um 12:22 Uhr fiel die Lufthansa-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 4,6 Prozent auf 5,65 EUR ab. Bei 5,60 EUR markierte die Lufthansa-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 5,70 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.860.770 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Bei 7,92 EUR erreichte der Titel am 17.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,72 Prozent hinzugewinnen. Am 26.11.2021 gab der Anteilsschein bis auf 5,24 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,75 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 6,53 EUR an.

Am 04.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa -0,90 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 8.462,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 163,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.211,00 EUR erwirtschaftet worden.

Lufthansa dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 27.10.2022 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von Lufthansa rechnen Experten am 02.11.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 0,195 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

