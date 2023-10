Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag mit Abschlägen

So entwickelt sich Lufthansa

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 7,29 EUR abwärts.

Die Lufthansa-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,2 Prozent auf 7,29 EUR. Die Lufthansa-Aktie sank bis auf 7,26 EUR. Bei 7,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Lufthansa-Aktien beläuft sich auf 1.913.383 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 07.03.2023 auf bis zu 11,16 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 53,02 Prozent Plus fehlen der Lufthansa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.10.2022 bei 5,52 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lufthansa-Aktie 24,30 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 11,61 EUR an.

Lufthansa veröffentlichte am 03.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Lufthansa hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,73 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,22 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lufthansa im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,95 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9.389,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 8.462,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 02.11.2023 erwartet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Lufthansa-Anleger Experten zufolge am 29.10.2024 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Lufthansa ein EPS in Höhe von 1,48 EUR in den Büchern stehen haben wird.

