Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittwochnachmittag mit Kurseinbußen

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 5,71 EUR ab.

Die Lufthansa-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 5,71 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Lufthansa-Aktie bis auf 5,66 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 5,72 EUR. Bisher wurden heute 1.818.045 Lufthansa-Aktien gehandelt.

Am 06.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,59 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lufthansa-Aktie somit 33,54 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 05.08.2024 Kursverluste bis auf 5,38 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 5,64 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Lufthansa-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,300 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,236 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,86 EUR.

Am 31.07.2024 hat Lufthansa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,39 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,74 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,01 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,39 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Lufthansa wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 29.10.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 04.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,856 EUR je Lufthansa-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa-Aktie leicht im Minus: Lufthansa Group fliegt Tel Aviv ab 5. September wieder an - beobachtet Situation bei Cathay Pacific genau

August 2024: So haben Analysten ihre Einstufung der Lufthansa-Aktie angepasst

Lufthansa-Aktie tiefer: Erste-Klasse-Sitze bei Airline Swiss zu schwer - Discover reagiert nicht auf Pilotenstreik