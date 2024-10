Lufthansa Aktie News: Lufthansa zieht am Mittag an

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Lufthansa. Zuletzt stieg die Lufthansa-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 6,18 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Lufthansa-Papiere um 11:48 Uhr 1,4 Prozent. Der Kurs der Lufthansa-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 6,21 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,11 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 963.913 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Am 06.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,59 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 38,83 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,38 EUR. Dieser Wert wurde am 05.08.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 14,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,233 EUR, nach 0,300 EUR im Jahr 2023. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 7,19 EUR.

Lufthansa gewährte am 31.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,39 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 0,74 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,01 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,39 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 29.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Lufthansa veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Lufthansa rechnen Experten am 30.10.2025.

Experten taxieren den Lufthansa-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,846 EUR je Aktie.

