Lufthansa Aktie News: Lufthansa gewinnt am Vormittag

Das Papier von Lufthansa konnte um 09:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,8 Prozent auf 7,17 EUR. Bei 7,19 EUR erreichte die Lufthansa-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 7,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.197.145 Lufthansa-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,92 EUR erreichte der Titel am 17.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,43 Prozent. Bei 5,24 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.11.2021 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 36,90 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Lufthansa-Aktie bei 6,69 EUR.

Lufthansa veröffentlichte am 27.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,68 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,15 EUR je Aktie generiert. Lufthansa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.068,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 93,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.207,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 03.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Lufthansa-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 14.03.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lufthansa einen Gewinn von 0,323 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa einigt sich mit UFO auf neuen Vergütungs- und Manteltarifvertrag - Lufthansa-Aktie dreht leicht ins Plus

Air France-KLM-Aktie gibt nach: Verhandlungen über Verkauf von Ita Airways vorerst geplatzt

Lufthansa-Aktie in Grün: Lufthansa und VC verhandeln über Tarife bei Eurowings Discover - Reaktivierung von Airbus A380

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images