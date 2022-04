Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Dienstagvormittag billiger

Das Papier von Lufthansa gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:22 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 7,29 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Lufthansa-Aktie bei 7,27 EUR. Bei 7,28 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 174.519 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 08.04.2021 erreichte der Anteilsschein mit 8,37 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,77 Prozent hinzugewinnen. Am 26.11.2021 gab der Anteilsschein bis auf 5,24 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lufthansa-Aktie 28,12 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,79 EUR je Lufthansa-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Lufthansa am 05.05.2022. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Lufthansa ein Ergebnis je Aktie von -1,51 EUR vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 55,53 Prozent auf 2,59 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 5,83 Milliarden EUR gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2022 dürfte Lufthansa am 05.05.2022 vorlegen. Schätzungsweise am 16.03.2023 dürfte Lufthansa die Q4 2022-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lufthansa einen Gewinn von 0,595 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

