Lufthansa Aktie News: Lufthansa büßt am Vormittag ein

Die Aktie von Lufthansa gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Lufthansa-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 6,32 EUR.

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 6,32 EUR. Bei 6,28 EUR markierte die Lufthansa-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 6,32 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Lufthansa-Aktien beläuft sich auf 160.255 Stück.

Am 15.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 9,65 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lufthansa-Aktie somit 34,53 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 30.05.2024 auf bis zu 6,25 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 1,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 0,300 EUR an Lufthansa-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,279 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 8,23 EUR.

Lufthansa gewährte am 30.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,61 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lufthansa im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,34 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,39 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 7,02 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Lufthansa wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 31.07.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 31.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Lufthansa.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,24 EUR je Lufthansa-Aktie belaufen.

