Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag mit Kurseinbußen

Das Papier von Lufthansa befand sich um 12:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,9 Prozent auf 7,19 EUR ab. In der Spitze fiel die Lufthansa-Aktie bis auf 7,07 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,35 EUR. Zuletzt wechselten 3.150.858 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Am 08.04.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,37 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,37 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,24 EUR. Dieser Wert wurde am 26.11.2021 erreicht. Abschläge von 27,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,79 EUR je Lufthansa-Aktie aus.

Lufthansa veröffentlichte am 05.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,22 EUR. Im Vorjahresquartal waren -1,51 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Lufthansa 2,59 Milliarden EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 55,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 5,83 Milliarden EUR umgesetzt worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2022 wird am 05.05.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Lufthansa-Ergebnisse für Q4 2022 erwarten Experten am 16.03.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,595 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

