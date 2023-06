Lufthansa Aktie News: Lufthansa fällt am Dienstagnachmittag

Aktien in diesem Artikel Lufthansa 9,11 EUR

Um 15:52 Uhr rutschte die Lufthansa-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 9,09 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Lufthansa-Aktie bis auf 9,02 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 9,11 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.297.207 Lufthansa-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,16 EUR an. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 18,53 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,31 EUR. Dieser Wert wurde am 01.07.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 41,56 Prozent würde die Lufthansa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die Lufthansa-Aktie im Durchschnitt mit 11,11 EUR.

Lufthansa ließ sich am 03.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,39 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Lufthansa ein EPS von -0,49 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Lufthansa im vergangenen Quartal 7.017,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 30,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lufthansa 5.363,00 EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 03.08.2023 terminiert. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Lufthansa-Anleger Experten zufolge am 01.08.2024 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa im Jahr 2023 1,26 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

