Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Freitagvormittag verlustreich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 5,89 EUR abwärts.

Um 09:07 Uhr rutschte die Lufthansa-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 5,89 EUR ab. Im Tief verlor die Lufthansa-Aktie bis auf 5,89 EUR. Bei 5,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 109.540 Lufthansa-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (8,59 EUR) erklomm das Papier am 06.12.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 45,81 Prozent Luft nach oben. Bei 5,38 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 8,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR an Lufthansa-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,236 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,86 EUR aus.

Lufthansa ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,39 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 0,74 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,01 Mrd. EUR – ein Plus von 6,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lufthansa 9,39 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2024 veröffentlicht. Lufthansa dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 04.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,856 EUR je Lufthansa-Aktie belaufen.

