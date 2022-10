Lufthansa Aktie News: Lufthansa schiebt sich am Nachmittag vor

Um 04:22 Uhr konnte die Aktie von Lufthansa zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 6,02 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Lufthansa-Aktie bei 6,15 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,04 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.020.187 Lufthansa-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 7,92 EUR markierte der Titel am 17.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 24,04 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 26.11.2021 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,24 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 14,81 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,53 EUR.

Am 04.08.2022 hat Lufthansa die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,22 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,90 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 163,53 Prozent auf 8.462,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.211,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.10.2022 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 02.11.2023.

Den erwarteten Gewinn je Lufthansa-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 0,202 EUR fest.

