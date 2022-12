Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Dienstagmittag mit Kurseinbußen

Um 12:22 Uhr fiel die Lufthansa-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 7,73 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Lufthansa-Aktie bis auf 7,65 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,74 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 888.510 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,92 EUR erreichte der Titel am 17.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Kursplus von 2,45 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 5,25 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2022). Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 47,14 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,92 EUR je Lufthansa-Aktie aus.

Am 27.10.2022 lud Lufthansa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Lufthansa hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,68 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,15 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Lufthansa mit einem Umsatz von insgesamt 10.068,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.207,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 93,36 Prozent gesteigert.

Am 03.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 14.03.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 0,383 EUR je Aktie belaufen.

