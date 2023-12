Lufthansa Aktie News: Lufthansa fällt am Mittag

Um 18 Uhr live: Steht die Jahresendrally vor der Tür? - So bereiten Sie Ihr Depot auf die Zieletappe 2023 vor

Lufthansa-Aktie: Was Analysten im November vom Papier halten

Lufthansa-Aktie gibt nach: Lufthansa will Wartungstochter Technik nun doch behalten

Lufthansa-Aktie dreht ins Plus: Lufthansa kämpft nach Wintereinbruch mit Problemen - IT-Störung behoben

Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag stärker

Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittwochmittag gefragt

Lufthansa Aktie News: Lufthansa präsentiert sich am Nachmittag fester

Gute Stimmung in London: FTSE 100 beendet die Sitzung im Plus

Donnerstagshandel in London: FTSE 100 präsentiert sich zum Start schwächer

Ryanair to cancel all January Israel flights

Heute im Fokus

Maersk setzt ab 2024 Methanol-Großcontainerschiff ein. adidas und PUMA von Gewinnmitnahmen belastet. Jefferies hebt TUI-Kursziel an. Barclays erhöht Deutsche Telekom-Kursziel. Renault will Produktionskosten mittels Digitalisierung senken. Stellantis protestiert gegen vermeintliche Wettbewerbsverzerrung in Kalifornien. Kapitalerhöhung bei ams OSRAM bald abgeschlossen. PVA Tepla-Finanzvorständin Ketter wird Chefin.