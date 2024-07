Aktie im Fokus

Lufthansa Aktie News: Lufthansa tendiert am Mittag fester

08.07.24 12:06 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 6,07 EUR.

Die Lufthansa-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 6,07 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Lufthansa-Aktie sogar auf 6,14 EUR. Bei 6,03 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 2.764.033 Lufthansa-Aktien den Besitzer. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (9,25 EUR) erklomm das Papier am 02.08.2023. 52,44 Prozent Plus fehlen der Lufthansa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 28.06.2024 Kursverluste bis auf 5,61 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,48 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie. Experten gehen davon aus, dass Lufthansa-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,275 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lufthansa 0,300 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Lufthansa-Aktie bei 7,86 EUR. Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lufthansa am 30.04.2024. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,61 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,39 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 7,39 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,02 Mrd. EUR umgesetzt worden waren. Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.07.2024 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 31.07.2025. Den erwarteten Gewinn je Lufthansa-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,14 EUR fest. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie Analysten sehen für Lufthansa-Aktie Luft nach oben MDAX aktuell: MDAX zum Handelsende mit Gewinnen Börse Frankfurt: MDAX am Freitagnachmittag in der Gewinnzone

