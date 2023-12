Lufthansa Aktie News: Lufthansa gewinnt am Mittag an Boden

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Lufthansa. Zuletzt ging es für das Lufthansa-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 8,42 EUR.

Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 8,42 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Lufthansa-Aktie bisher bei 8,45 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 8,36 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 837.461 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.03.2023 bei 11,16 EUR. 32,54 Prozent Plus fehlen der Lufthansa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 01.11.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 6,51 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 22,65 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 10,36 EUR für die Lufthansa-Aktie aus.

Am 02.11.2023 hat Lufthansa die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,00 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,68 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Lufthansa 10.275,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10.068,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 07.03.2024 dürfte Lufthansa Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 27.02.2025.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa im Jahr 2023 1,55 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

