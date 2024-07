Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Dienstagmittag mit roter Tendenz

Lufthansa im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Lufthansa. Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 6,03 EUR.

Die Lufthansa-Aktie wies um 11:47 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 6,03 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Lufthansa-Aktie bei 6,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,03 EUR. Bisher wurden heute 1.117.128 Lufthansa-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 02.08.2023 auf bis zu 9,25 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 53,50 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.06.2024 (5,61 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,84 Prozent.

Im Jahr 2023 erhielten Lufthansa-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,300 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,275 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 7,86 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lufthansa am 30.04.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,61 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 7,39 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,02 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 31.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Lufthansa veröffentlicht werden. Am 31.07.2025 wird Lufthansa schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

In der Lufthansa-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,14 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

