Lufthansa Aktie News: Anleger schicken Lufthansa am Freitagvormittag ins Minus

Die Lufthansa-Aktie notierte im XETRA-Handel um 10.06.2022 09:22:00 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 6,23 EUR. In der Spitze büßte die Lufthansa-Aktie bis auf 6,20 EUR ein. Bei 6,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 522.583 Lufthansa-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,92 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.02.2022 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lufthansa-Aktie somit 21,32 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.11.2021 bei 5,24 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Verlust von 18,93 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Lufthansa-Aktie bei 6,81 EUR.

Am 05.05.2022 äußerte sich Lufthansa zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Lufthansa vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,49 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,25 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 109,49 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5.363,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 2.560,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Am 04.08.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 01.08.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass Lufthansa im Jahr 2023 0,544 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images