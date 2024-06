Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag mit Verlusten

Lufthansa im Fokus

Die Aktie von Lufthansa gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Lufthansa-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 6,24 EUR.

Um 11:47 Uhr rutschte die Lufthansa-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 6,24 EUR ab. Die Lufthansa-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 6,19 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 6,27 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.758.934 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 9,65 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.06.2023). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 54,65 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.06.2024 bei 6,19 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 0,74 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,300 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,279 EUR je Lufthansa-Aktie. Analysten bewerten die Lufthansa-Aktie im Durchschnitt mit 8,23 EUR.

Lufthansa gewährte am 30.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,61 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lufthansa -0,39 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Lufthansa mit einem Umsatz von insgesamt 7,39 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,02 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,34 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 31.07.2024 dürfte Lufthansa Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 31.07.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,24 EUR je Lufthansa-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Börse Frankfurt in Rot: MDAX letztendlich in Rot

Verluste in Frankfurt: MDAX schwächelt am Freitagnachmittag

Lufthansa-Aktie sinkt: Rom warnt EU-Kommission vor Nein zu Lufthansa-Einstieg bei Ita