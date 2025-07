Lufthansa Aktie News: Lufthansa tendiert am Mittag um Nulllinie

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Lufthansa zeigt sich am Donnerstagmittag ohne große Bewegung. Bei der Lufthansa-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 7,42 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Lufthansa-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:48 Uhr bei 7,42 EUR. Die Lufthansa-Aktie legte bis auf 7,50 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Lufthansa-Aktie gab in der Spitze bis auf 7,38 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,44 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.064.371 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 8,16 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lufthansa-Aktie somit 9,09 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 5,38 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,42 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Lufthansa-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,300 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,286 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,44 EUR.

Am 29.04.2025 hat Lufthansa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,74 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Lufthansa ein Ergebnis je Aktie von -0,61 EUR vermeldet. Der Umsatz wurde auf 8,13 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,39 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 31.07.2025 dürfte Lufthansa Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Lufthansa möglicherweise am 30.07.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa im Jahr 2025 1,04 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

