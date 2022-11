Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Donnerstagvormittag auf rotem Terrain

Das Papier von Lufthansa befand sich um 09:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 7,18 EUR ab. Bei 7,14 EUR markierte die Lufthansa-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 7,16 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 244.282 Lufthansa-Aktien.

Am 17.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,92 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 9,28 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 26.11.2021 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,24 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lufthansa-Aktie 37,13 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,63 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Lufthansa am 27.10.2022 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,68 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,15 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 93,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10.068,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.207,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Lufthansa am 03.03.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 14.03.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von Lufthansa.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 0,323 EUR je Lufthansa-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Analysten sehen bei Lufthansa-Aktie weniger Potenzial

Lufthansa einigt sich mit UFO auf neuen Vergütungs- und Manteltarifvertrag - Lufthansa-Aktie dreht leicht ins Plus

Air France-KLM-Aktie gibt nach: Verhandlungen über Verkauf von Ita Airways vorerst geplatzt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG

Bildquellen: Kvini / Shutterstock.com