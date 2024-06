Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Dienstagvormittag im Minus

So entwickelt sich Lufthansa

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 6,22 EUR nach.

Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:04 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 6,22 EUR. Das Tagestief markierte die Lufthansa-Aktie bei 6,22 EUR. Bei 6,23 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 91.845 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.06.2023 bei 9,65 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 55,10 Prozent hinzugewinnen. Am 10.06.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 6,19 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,45 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Lufthansa seine Aktionäre 2023 mit 0,300 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,279 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 8,23 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lufthansa am 30.04.2024. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,61 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lufthansa im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,34 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,39 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 7,02 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.07.2024 erfolgen. Die Veröffentlichung der Lufthansa-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 31.07.2025.

Experten taxieren den Lufthansa-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,24 EUR je Aktie.

