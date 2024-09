Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag fester

So entwickelt sich Lufthansa

Die Aktie von Lufthansa zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Lufthansa-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 5,89 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,8 Prozent auf 5,89 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Lufthansa-Aktie bisher bei 5,91 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 5,86 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 185.314 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Bei 8,59 EUR markierte der Titel am 06.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 45,66 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,38 EUR. Dieser Wert wurde am 05.08.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 0,300 EUR an Lufthansa-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,235 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Lufthansa-Aktie wird bei 6,80 EUR angegeben.

Am 31.07.2024 äußerte sich Lufthansa zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,39 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 0,74 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 10,01 Mrd. EUR gegenüber 9,39 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Lufthansa wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 29.10.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 30.10.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Lufthansa-Gewinn in Höhe von 0,852 EUR je Aktie aus.

