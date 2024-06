Lufthansa Aktie News: Anleger greifen bei Lufthansa am Vormittag zu

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Lufthansa gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Lufthansa-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 6,19 EUR nach oben.

Im XETRA-Handel gewannen die Lufthansa-Papiere um 09:07 Uhr 0,4 Prozent. In der Spitze legte die Lufthansa-Aktie bis auf 6,19 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,17 EUR. Bisher wurden heute 84.750 Lufthansa-Aktien gehandelt.

Bei 9,65 EUR markierte der Titel am 15.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 55,75 Prozent hinzugewinnen. Am 11.06.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,14 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 0,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,279 EUR. Im Vorjahr erhielten Lufthansa-Aktionäre 0,300 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 8,23 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lufthansa am 30.04.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,61 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,39 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 7,39 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,02 Mrd. EUR umgesetzt.

Lufthansa wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 31.07.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 31.07.2025.

Experten taxieren den Lufthansa-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,24 EUR je Aktie.

