Lufthansa Aktie News: Anleger schicken Lufthansa am Freitagmittag ins Plus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Lufthansa. Im XETRA-Handel gewannen die Lufthansa-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Um 11:45 Uhr stieg die Lufthansa-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 5,81 EUR. Die Lufthansa-Aktie zog in der Spitze bis auf 5,85 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,83 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Lufthansa-Aktien beläuft sich auf 1.023.933 Stück.

Am 02.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 9,25 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 59,21 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 28.06.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,61 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,37 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,271 EUR. Im Vorjahr erhielten Lufthansa-Aktionäre 0,300 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 7,77 EUR für die Lufthansa-Aktie.

Lufthansa veröffentlichte am 30.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,61 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 7,39 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 7,02 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 31.07.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 31.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Lufthansa.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Lufthansa-Gewinn in Höhe von 1,11 EUR je Aktie aus.

