Lufthansa Aktie News: Lufthansa zeigt sich am Montagmittag gestärkt

Um 12:22 Uhr sprang die Lufthansa-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 6,40 EUR zu. Bei 6,47 EUR markierte die Lufthansa-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,35 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.921.661 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,92 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.02.2022 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lufthansa-Aktie 19,16 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.11.2021 bei 5,24 EUR. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 22,20 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der Lufthansa-Aktie wird bei 6,53 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lufthansa am 04.08.2022 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,90 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 163,53 Prozent auf 8.462,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.211,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2022 erfolgen. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte Lufthansa möglicherweise am 02.11.2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 0,189 EUR je Aktie in den Lufthansa-Büchern.

