Lufthansa Aktie News: Anleger schicken Lufthansa am Vormittag ins Minus

Um 09:22 Uhr ging es für die Lufthansa-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 7,69 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Lufthansa-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 7,67 EUR aus. Mit einem Wert von 7,68 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 104.456 Lufthansa-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.02.2022 bei 7,92 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lufthansa-Aktie 2,93 Prozent zulegen. Am 07.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,25 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 46,42 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,81 EUR aus.

Lufthansa ließ sich am 27.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,68 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,15 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 93,36 Prozent auf 10.068,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.207,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 03.03.2023 dürfte Lufthansa Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 14.03.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von Lufthansa.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 0,383 EUR je Lufthansa-Aktie.

