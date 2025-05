Lufthansa Aktie News: Lufthansa verteidigt am Mittag Tendenz

Lufthansa im Fokus

Die Aktie von Lufthansa zeigt am Dienstagmittag wenig Änderung. Die Lufthansa-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 6,56 EUR.

Die Lufthansa-Aktie bewegte sich um 11:48 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 6,56 EUR. Der Kurs der Lufthansa-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 6,62 EUR zu. Die Abwärtsbewegung der Lufthansa-Aktie ging bis auf 6,54 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Lufthansa-Aktien beläuft sich auf 1.012.120 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,16 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,31 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (5,38 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,98 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,287 EUR, nach 0,300 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,72 EUR.

Lufthansa veröffentlichte am 29.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Lufthansa vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,74 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,61 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lufthansa in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,94 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,13 Mrd. EUR im Vergleich zu 7,39 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 31.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 30.07.2026.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa im Jahr 2025 1,03 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

