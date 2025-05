Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag mit roter Tendenz

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Lufthansa gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 6,55 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Lufthansa-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 6,55 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Lufthansa-Aktie bisher bei 6,53 EUR. Bei 6,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.688.569 Lufthansa-Aktien.

Am 06.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,16 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,50 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 5,38 EUR. Abschläge von 17,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Lufthansa-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,287 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Lufthansa-Aktie bei 6,72 EUR.

Am 29.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,74 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Lufthansa ein Ergebnis je Aktie von -0,61 EUR vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lufthansa in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,94 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,13 Mrd. EUR im Vergleich zu 7,39 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Lufthansa wird am 31.07.2025 gerechnet. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Lufthansa möglicherweise am 30.07.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,03 EUR je Lufthansa-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa-Gruppe verlängert Flugstopp nach Tel Aviv - Aktie dennoch fester

MDAX-Papier Lufthansa-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lufthansa-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Lufthansa-Aktie: Diese Dividendenausschüttung erhalten Lufthansa-Anteilseigner