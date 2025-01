Lufthansa Aktie News: Lufthansa zieht am Mittag an

So entwickelt sich Lufthansa

Die Aktie von Lufthansa zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Lufthansa-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,1 Prozent auf 5,73 EUR.

Die Lufthansa-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 3,1 Prozent auf 5,73 EUR. Kurzfristig markierte die Lufthansa-Aktie bei 5,73 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 5,64 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Lufthansa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.721.159 Stück gehandelt.

Am 02.02.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 8,04 EUR. 40,23 Prozent Plus fehlen der Lufthansa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.08.2024 (5,38 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 6,04 Prozent Luft nach unten.

Für Lufthansa-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,238 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 7,25 EUR an.

Lufthansa ließ sich am 25.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,92 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,00 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Lufthansa 10,74 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,28 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 06.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Lufthansa rechnen Experten am 26.02.2026.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa im Jahr 2024 0,873 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

