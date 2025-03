Lufthansa Aktie News: Anleger schicken Lufthansa am Freitagvormittag ins Plus

Lufthansa im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Lufthansa. Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 7,46 EUR.

Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 7,46 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Lufthansa-Aktie bei 7,48 EUR. Mit einem Wert von 7,42 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 198.150 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 8,16 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Kursplus von 9,41 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 5,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 27,81 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Lufthansa seine Aktionäre 2023 mit 0,300 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,244 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Lufthansa-Aktie im Durchschnitt mit 7,24 EUR.

Am 06.03.2025 hat Lufthansa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,06 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 9,44 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 8,76 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 29.04.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Lufthansa-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 05.05.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lufthansa-Aktie in Höhe von 1,08 EUR im Jahr 2025 aus.

