Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag mit Verlusten

So entwickelt sich Lufthansa

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 5,89 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,9 Prozent auf 5,89 EUR. In der Spitze fiel die Lufthansa-Aktie bis auf 5,88 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,97 EUR. Von der Lufthansa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.472.315 Stück gehandelt.

Am 04.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 9,58 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 62,70 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 13.06.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,84 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 0,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,300 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,279 EUR je Lufthansa-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 8,21 EUR je Lufthansa-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lufthansa am 30.04.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,61 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lufthansa -0,39 EUR je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,34 Prozent auf 7,39 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,02 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Lufthansa wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 31.07.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 31.07.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Lufthansa im Jahr 2024 1,24 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

