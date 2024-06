Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag mit KursVerlusten

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Lufthansa gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Lufthansa-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 5,88 EUR.

Die Lufthansa-Aktie notierte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 5,88 EUR. Bei 5,85 EUR markierte die Lufthansa-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 5,97 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 6.789.492 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Bei 9,58 EUR markierte der Titel am 04.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Kursplus von 62,98 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.06.2024 bei 5,84 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,65 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,279 EUR, nach 0,300 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 8,21 EUR für die Lufthansa-Aktie.

Am 30.04.2024 hat Lufthansa die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Lufthansa hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,61 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,39 EUR je Aktie gewesen. Lufthansa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,39 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,02 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Lufthansa wird am 31.07.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 31.07.2025.

Den erwarteten Gewinn je Lufthansa-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,24 EUR fest.

